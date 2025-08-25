Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito preso teria tentado roubar as três mulheres mortas em Ilhéus

Segundo a polícia, homem confessou a autoria do triplo homicídio e de mais uma morte na cidade do sul baiano

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:07

Thierry Lima da Silva, de 23 anos, confessou participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus
Thierry Lima da Silva, de 23 anos, confessou participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus Crédito: Reprodução/TV Bahia

As investigações sobre o triplo homicídio ocorrido na Praia do Sul em Ilhéus, no sul do estado, no dia 16 de agosto, continuam, mas a Polícia Civil da Bahia divulgou nesta segunda-feira (25) detalhes do homem preso que teria confessado participação no assassinato das professoras da rede municipal Alexsandra Oliveira Suzart e Maria Helena do Nascimento Bastos, além da filha de Maria Helena, a estudante Mariana Bastos da Silva.

Segundo a polícia, ele vivia em situação de rua, é usuário de drogas e já estava sendo investigado por ser considerado suspeito do triplo homicídio, pois se enquadrava no perfil indicado desde o início: andarilho, viciado em entorpecentes e suspeito de roubo, furto e tráfico. Ele foi identificado como Thierry Lima da Silva, de 23 anos, e também é suspeito de matar o próprio companheiro.

Thierry Lima da Silva, 23 anos
Thierry Lima da Silva, 23 anos Crédito: Reprodução

Durante o depoimento, Thierry assumiu a autoria do triplo homicídio e relatou à polícia que golpeou as vítimas durante uma tentativa de roubo. Novas buscas estão sendo realizadas para esclarecer a participação do suspeito no crime. Isso porque, ainda segundo a PC, apesar de fornecer detalhes da ação, o homem entrou em contradição em alguns pontos do interrogatório. Essas contradições não foram reveladas.

O delegado Jorge Figueiredo, do Gabinete da Delegacia-geral, informou que essa prisão é o resultado parcial das investigações de um caso complexo. "Após um trabalho contínuo de inteligência policial, este homem foi preso e confessou o crime contra as três vítimas depois de ser autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na mesma oportunidade, ele teve um mandado de prisão preventiva cumprido pela morte do seu companheiro, no início deste mês", afirma o delegado. Ele também afirmou que a motivação para a morte das três mulheres ainda não está definida.

A principal linha de investigação é a tentativa de roubo que terminou em latrocínio (roubo seguido de morte). A Polícia Civil da Bahia segue com a apuração a fim de confirmar a participação de Thierry e saber também se há outros envolvidos no caso.

Mulheres assassinadas em praia de ilhéus

Identidade do suspeito ainda não foi revelada por Reprodução/TV Bahia
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Três pessoas passam pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
1 de 14
Identidade do suspeito ainda não foi revelada por Reprodução/TV Bahia

Mais recentes

Imagem - Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce dobrará número de leitos de UTI em Salvador

Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce dobrará número de leitos de UTI em Salvador
Imagem - Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe

Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe
Imagem - Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador

Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua