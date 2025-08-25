CRIME NA PRAIA

Suspeito preso teria tentado roubar as três mulheres mortas em Ilhéus

Segundo a polícia, homem confessou a autoria do triplo homicídio e de mais uma morte na cidade do sul baiano

Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:07

Thierry Lima da Silva, de 23 anos, confessou participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus Crédito: Reprodução/TV Bahia

As investigações sobre o triplo homicídio ocorrido na Praia do Sul em Ilhéus, no sul do estado, no dia 16 de agosto, continuam, mas a Polícia Civil da Bahia divulgou nesta segunda-feira (25) detalhes do homem preso que teria confessado participação no assassinato das professoras da rede municipal Alexsandra Oliveira Suzart e Maria Helena do Nascimento Bastos, além da filha de Maria Helena, a estudante Mariana Bastos da Silva.

Segundo a polícia, ele vivia em situação de rua, é usuário de drogas e já estava sendo investigado por ser considerado suspeito do triplo homicídio, pois se enquadrava no perfil indicado desde o início: andarilho, viciado em entorpecentes e suspeito de roubo, furto e tráfico. Ele foi identificado como Thierry Lima da Silva, de 23 anos, e também é suspeito de matar o próprio companheiro.

Thierry Lima da Silva, 23 anos Crédito: Reprodução

Durante o depoimento, Thierry assumiu a autoria do triplo homicídio e relatou à polícia que golpeou as vítimas durante uma tentativa de roubo. Novas buscas estão sendo realizadas para esclarecer a participação do suspeito no crime. Isso porque, ainda segundo a PC, apesar de fornecer detalhes da ação, o homem entrou em contradição em alguns pontos do interrogatório. Essas contradições não foram reveladas.

O delegado Jorge Figueiredo, do Gabinete da Delegacia-geral, informou que essa prisão é o resultado parcial das investigações de um caso complexo. "Após um trabalho contínuo de inteligência policial, este homem foi preso e confessou o crime contra as três vítimas depois de ser autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na mesma oportunidade, ele teve um mandado de prisão preventiva cumprido pela morte do seu companheiro, no início deste mês", afirma o delegado. Ele também afirmou que a motivação para a morte das três mulheres ainda não está definida.

A principal linha de investigação é a tentativa de roubo que terminou em latrocínio (roubo seguido de morte). A Polícia Civil da Bahia segue com a apuração a fim de confirmar a participação de Thierry e saber também se há outros envolvidos no caso.