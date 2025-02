O VENCEDOR!

BBB 25: Guilherme é o novo Anjo e coloca Thamiris no Castigo do Monstro

Fisioterapeuta fez o maior número de pontos em uma dinâmica de arremesso

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 15:37

Guilherme é o novo Anjo do BBB25 Crédito: Reprodução/TV Globo

Guilherme é o novo Anjo do Big Brother Brasil 25. O fisioterapeuta ganhou a prova deste sábado (22) ao fazer o maior número de pontos em uma dinâmica de arremesso. Ele ganhou o direito de imunizar outro participante na Formação do Paredão deste domingo (23), além de ganhar R$ 10 mil. A escolhida para o Castigo Monstro foi Thamiris. A sister terá que usar uma fantasia de cobra e perdeu 300 estalecas.>

Na prova, feita de forma individual, os participantes tinham que mirar gotas do produto de uma marca patrocinadora em placas que simulavam móveis e objetos sujos. Cada placa tinha um valor. >

Guilherme fez 410 pontos e venceu. Camila ficou em 2º lugar, com 350, enquanto Vitória foi a terceira, com 340. Diego Hypólito, Maike, Vinícius e Diogo foram vetados da disputa. Após a prova, Thamiris foi a escolhida para o Castigo do Monstro.>

"Monstro Cobra. A cobra fugiu do Queridômetro e veio parar no Castigo do Monstro. Escolha agora uma pessoa para se transformar na peçonhenta. O jogador perde 300 estalecas e se estiver no VIP vai direto para a Xepa", leu Guilherme.>