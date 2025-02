sua diversão

BBB 25: 6 curiosidades sobre a Camilla

Conheça melhor a participante que está dando o que falar dentro e fora do programa

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 19:00

Camilla não mede esforços para defender sua irmã no programa Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

A carioca Camilla, de 34 anos, se tornou um dos destaques do BBB 25 nesta semana após uma discussão com a atriz Vitória Strada na madrugada de segunda-feira, 17 de fevereiro. O conflito começou após a formação do Paredão, quando Camilla e sua irmã, Thamiris, confrontaram a Vitória sobre a decisão de voto. Elas a acusaram de não priorizar os aliados, o que colocou Thamiris em risco de indicação. O debate gerou grande repercussão entre os telespectadores do reality show nas redes sociais. >

Confira, a seguir, 6 curiosidades para saber mais sobre a Camilla! >

1. Relação com a família

Camilla é mãe de dois meninos, Iker, de oito anos, e Akin, de dois. Ela conta com o apoio de sua mãe, Edilza, na criação dos filhos e mantém uma relação harmoniosa com os pais das crianças. Apesar disso, ela não tem um envolvimento amoroso com eles, focando sua atenção na maternidade e em sua carreira como trancista. >

2. Trabalha como trancista

Camilla é trancista e transformou um dos quartos do apartamento em que mora com a mãe e os filhos em um salão improvisado. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, especialmente após o nascimento de seu segundo filho, ela se dedicou com afinco ao trabalho, garantindo o sustento de sua família. Inclusive, ela foi a responsável por trançar o cabelo de Camilla de Lucas, ex-participante do BBB 21, antes de sua entrada no programa. >

3. Tatuagens

Camilla tem oito tatuagens. A que considera mais especial é a reprodução da primeira vez que seu filho, Iker, escreveu o próprio nome. Essa tatuagem também é compartilhada com a irmã Thamiris, que entrou como sua dupla no programa. >

Thamiris e Camilla tem uma amizade sólida e contam uma com a outra em todas as situações Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

4. Relação com a irmã

Apesar das brigas típicas de infância, Camilla e Thamiris desenvolveram uma amizade sólida ao longo dos anos. Hoje, são inseparáveis e se apoiam em todas as situações, seja na vida pessoal ou dentro do jogo. “Tudo o que eu faço hoje, eu faço com a minha irmã . A minha irmã hoje, realmente, é a minha melhor amiga. Ela não vem aqui todos os dias, mas se você pegar meu telefone, todos os dias tem chamada minha e da Thamiris. A gente conversa ali pelo menos uma hora, no mínimo”, contou Camilla em entrevista ao Gshow. >

5. Comunicativa e organizada

Camilla se considera uma pessoa “povão”, que faz amizades rapidamente e é muito organizada, características que acredita serem vantajosas no jogo. “Eu sou o tipo de pessoa que bota a mão pra fazer tudo. Sou muito povão, faço amizade muito rápido, e sou muito organizada. Sou mãe, né? Tudo meu pra acontecer eu tenho que me organizar por dias”, disse a sister ao Gshow. >

6. Participação no BBB 25