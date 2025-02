FIM DO CASAL?

Maraisa deixa de seguir noivo, apaga fotos e manda indireta: 'Moleque'

Entre tretas e fofocas, Maraisa já foi pedida em casamento 3 vezes por Fernando

Nesta segunda-feira (24), rumores do fim de um romance viralizaram nas redes sociais. A cantora Maraisa deu unfollow no noivo, o empresário Fernando Mocó, além de apagar todas as fotos publicadas e mandar uma indireta no X, antigo Twitter. >