SURPREENDENTE

Carta escrita por Anitta na infância cobrando amor da mãe viraliza nas redes: ‘Me dá só um abraço’

Documento foi resgatado pela produção do documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", da Netflix

Nesta quarta-feira (05), viralizou nas redes sociais uma carta escrita por Anitta para a sua mãe, Miriam Macedo, pedindo mais atenção e amor. O texto, escrito pela cantora em sua infância, comoveu os internautas, principalmente por detalhar como seu tratamento era diferente do irmão. O relato é um registro resgatado pelo documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", da Netflix. >

“Mãe, queria que você me desse mais atenção. Você quando vai dormir dá mil beijos no meu irmão e me dá só um abraço. Fala para ele que ele é lindo, maravilhoso e que ele é seu gato e lindo e fala que eu estou normal“, inicia.>