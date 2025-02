BBB 25

Produção deixa áudio vazar e gera polêmica com comentário sobre Daniele Hypolito

Equipe do reality fez chacota da ex-ginasta durante dinâmica do Barrados do Baile; público critica atitude

H Heider Sacramento

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 10:57

Daniele Hypolito participou de dinâmica com quebra cabeça Crédito: Reprodução/TV Globo

A produção do Big Brother Brasil 25 se envolveu em uma polêmica na madrugada desta quinta-feira (13) ao deixar vazar um áudio com um comentário irônico sobre Daniele Hypolito. Enquanto a ex-ginasta tentava concluir um desafio de quebra-cabeça no quarto Barrados do Baile, um funcionário da equipe fez pouco caso da dificuldade da sister, sem perceber que o microfone estava aberto no Globoplay. >

“Pode apagar a luz, porque ela não vai conseguir montar esse bagulho aí. Pode apagar a luz e botar ela pra dormir, porque ela não vai conseguir montar [risos]”, disse a voz não identificada nos bastidores do programa.>

A cena ocorreu durante a festa do líder João Gabriel, que vetou Daniele da comemoração. Pela nova dinâmica, a sister foi enviada a um quarto separado, onde precisava montar um quebra-cabeça de 300 peças com o rosto do líder para ser liberada da punição. A participante, no entanto, passou mais de seis horas tentando concluir a tarefa.>

Repercussão nas redes>

O áudio vazado rapidamente gerou indignação entre os espectadores do reality, que criticaram a postura da produção. Comentários nas redes sociais apontaram desrespeito à sister e compararam o incidente a erros técnicos frequentes em outro reality show, A Fazenda.>

“Produção neste ano está no nível de A Fazenda, muito áudio vazado. Será que o Boninho levou junto com ele algumas pessoas? Tem erros amadores”, questionou uma internauta.>

Outro espectador destacou o tom depreciativo da fala: “Uma pessoa dessa na produção só mostra o quanto é tóxico o jeito que eles enxergam os participantes! Sinceramente? Esse programa não merece a gente dando ibope”, escreveu um usuário.>

Além da crítica ao áudio, alguns internautas também condenaram a dinâmica imposta a Daniele. “Que absurdo! E ainda deixar ela só com pão e água foi podre demais”, reclamou Sandra Vergara. “Elenco péssimo, direção pior ainda! Acaba logo com essa edição!”, disparou uma seguidora.>