DISPUTA MILIONÁRIA

Ex-marido de ganhadora da Mega-Sena perde ação judicial e não vai receber prêmio

Tribunal decide que não houve união estável antes do casamento

A Justiça determinou que não existia união estável entre a ex-dona de barraca que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena e seu ex-marido, um ex-motorista de kombi. Com a decisão, a mulher não precisará dividir o prêmio com ele, que ainda foi condenado a pagar os honorários advocatícios. A defesa ainda pode recorrer. A informação é do colunista Tácio Lorran, do Metrópoles. >

De acordo com documentos do processo, a mulher recebeu o prêmio em outubro de 2020, casou-se dias depois e, após nove meses, se separou. O ex-marido então acionou a Justiça para reivindicar metade do valor, além de indenização por danos morais. No entanto, a sentença do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) rejeitou o pedido. “Embora seja incontestável a existência do relacionamento amoroso entre as partes, não há elementos suficientes para reconhecer a união estável antes do casamento”, afirmou o tribunal.>