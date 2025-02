SUSTO EM ALTO MAR

Jovem é engolido e cuspido por baleia ao praticar remo; veja vídeo

Venezuelano remava com o pai quando foi surpreendido pelo animal

Um jovem venezuelano de 24 anos passou por uma experiência impressionante enquanto praticava remo com o pai no litoral do Chile, no último sábado (8). Durante a atividade, uma baleia-jubarte emergiu repentinamente, engolindo-o por alguns instantes antes de expulsá-lo de volta ao mar. >