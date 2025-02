ACIDENTE

Grávida, Brunna Gonçalves se envolve em batida de carro no Rio

Esposa de Ludmilla revelou o ocorrido em reality sobre o Carnaval

A influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, sofreu um pequeno acidente de carro no Rio de Janeiro. O episódio foi mostrado na nova temporada do reality “CarnaBru”, lançado na segunda-feira (10), que acompanha os preparativos da artista para o Carnaval. >

Após a colisão, Brunna revelou sua gravidez à outra motorista, que reagiu com carinho. “Perdoem as gravidinhas distraídas”, brincou a influenciadora, arrancando risadas dos fãs.>

Ludmilla, por sua vez, disse que só soube do ocorrido ao assistir à estreia do programa. “Gente, só agora assistindo ao ‘CarnaBru’ que eu descobri que ela bateu o carro, ela nem me contou”, comentou a cantora em suas redes sociais.>