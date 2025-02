VIXE!

Fernanda Gentil leva susto após polícia bater na porta de sua casa por motivo inusitado

Apresentadora usou seu perfil no YouTube para detalhar situação

Em seu canal no YouTube, Gentil relatou que estava dando uma festa com sua família e rendeu bastante barulho na vizinhança. "A casa era um auê de barulho... Do nada, surgiu um policial... Falei [é por causa] do barulho... Já estou acostumada no Brasil é o tempo inteiro porque gosto de fazer umas festinhas no Brasil, então já tive a presença de policial algumas vezes". >