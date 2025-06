POLÍCIA

Comunidades feitas de 'bunker' pelo CV na Linha Verde viram alvo de operação

Facção é responsável pela morte dos artistas do Malê Debalê

O Comando Vermelho (CV) é alvo de uma operação na Linha Verde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã de sexta-feira (13). A ação acontece nas comunidades de Emissário e Aldeia Hippie de Arembepe, áreas turísticas que foram transformadas em um ‘bunker’ da facção para armazenamento de armas e drogas. Desde as primeiras horas do dia, policiais realizam diligências para encontrar o material ilícito e traficantes. >

Entre os crimes investigados estão os homicídios dos irmãos percussionistas do grupo Malê Debalê, Gustavo Natividade, de 15 anos, e Daniel Natividade dos Santos, de 21, assassinados em outubro de 2024 . Como informado pelo Correio em reportagem anterior, os jovens artistas foram mortos após posarem para um foto com sinal associado a uma facção.>

A ação da Polícia Civil da Bahia tem coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari (DH). As investigações apontam ainda que os envolvidos contam com apoio de integrantes de outras localidades, o que reforça a estrutura bélica do grupo e a tentativa de consolidação territorial.>