COINCIDÊNCIA INUSITADA

Grupo de amigas posa de brincadeira como grávidas e todas engravidam

Registro feito em casamento virou realidade meses depois e viralizou nas redes sociais

Uma foto tirada como brincadeira durante um casamento em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, acabou se tornando realidade meses depois. Sete amigas de infância, que posaram com as mãos na barriga imitando gestantes, engravidaram em sequência e a história viralizou nas redes sociais. >