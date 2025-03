CLIMA TENSO

BBB 25: Joselma vence Prova do Anjo e indica Thamiris para Castigo do Monstro

Dona de casa imunizará algum participante na Formação do Paredão no domingo (9)

Joselma venceu a Prova do Anjo neste sábado (8) no Big Brother Brasil (BBB) e indicou Thamiris para cumprir o Castigo do Monstro, descrito como 'Plantão da Globo'. >

A prova foi basicamente um jogo de tabuleiro. Os participantes iniciaram a dinâmica na casa 1 e escolhiam um cartão para realizarem a ação indicada. Joselma venceu por que chegou ao fim do tabuleiro primeiro. Neste domingo (9), ela imunizará algum brother na Formação do Paredão. >

"Monstro Plantão da Globo: quando o Plantão da Globo interrompe a programação, é porque alguma coisa muito importante está acontecendo no Brasil ou no mundo. O monstro da semana vai se vestir de câmera da TV. Ao sinal do Plantão, ele deverá fazer reportagens pela casa com os outros participantes. A pessoa perde 300 estalecas. Se estiver no VIP, não perde os privilégios", leu Joselma. >