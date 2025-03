REALITY SHOW

Saiba qual é o salário de um Dummy no BBB 25

Profissionais que atuam no reality recebem valores acima da média e ainda contam com benefícios

H Heider Sacramento

Publicado em 7 de março de 2025 às 10:05

Dummies Crédito: Reprodução/Globoplay

Os Dummies, personagens icônicos do Big Brother Brasil, sempre chamam atenção do público por suas aparições nas provas e dinâmicas do programa. Agora, um detalhe curioso sobre o reality veio à tona: o salário dos profissionais por trás das fantasias vazou na internet e impressionou os fãs.

Segundo informações do Observatório da TV, o valor pago aos Dummies varia entre R$ 3.300 e R$ 4.000 por mês, além de benefícios, durante os quase quatro meses em que o programa fica no ar. A função exige total discrição, já que os ajudantes do apresentador Tadeu Schmidt interagem diretamente com os participantes sem revelar suas identidades.