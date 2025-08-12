Saiba por que Fernanda Paes Leme não foi à renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:49
A ausência de Fernanda Paes Leme na celebração da renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, realizada no sábado (9), e a ausência gerou repercussão nas redes sociais. Enquanto o casal vivia o momento íntimo no Rio de Janeiro, Fernanda comemorava o aniversário do amigo Pedro Henrique França na Gamboa.
Fe Paes Leme, Bruno e Giovanna
Ela já falou diversas vezes que foi excluída do primeiro casamento do casal, em 2010. Na época, ela disse que foi desconvidada e se sentiu “desmadrinhada”. Desta vez, a atriz não esteve na cerimônia porque não foi convidada. Não é segredo que desde toda essa confusão ela e Bruno pararam de se falar e romperam a amizade.
Fernanda já havia comentado em seu videocast Grande Surto, dizendo que não houve brigas, mas sim “pequenas diferenças” com o ator, e mudanças nas afinidades com o tempo. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod?, ela falou também sobre o sentimento de ter sido excluída, explicando que sua amizade com Bruno era forte antes da entrada de Giovanna em sua vida.