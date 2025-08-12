Acesse sua conta
Saiba por que Fernanda Paes Leme não foi à renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Amizade antiga ficou de lado; atriz falou sobre “pequenas diferenças”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:49

Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank
Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank Crédito: Reprodução

A ausência de Fernanda Paes Leme na celebração da renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, realizada no sábado (9), e a ausência gerou repercussão nas redes sociais. Enquanto o casal vivia o momento íntimo no Rio de Janeiro, Fernanda comemorava o aniversário do amigo Pedro Henrique França na Gamboa.

Fe Paes Leme, Bruno e Giovanna

Fernanda Paes Leme desabafou publicamente sobre afastamento de Bruno Gagliasso por Reprodução
Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre vida amorosa por Foto/Spotify
Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank por Redes sociais
Fernanda Paes Leme visitará a casa de Caetano Veloso na virada. Que moral! por Divulgação
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank por Reprodução
Fernanda Paes Leeme e Giovanna Ewbank por Redes sociais
1 de 7
Fernanda Paes Leme desabafou publicamente sobre afastamento de Bruno Gagliasso por Reprodução

Ela já falou diversas vezes que foi excluída do primeiro casamento do casal, em 2010. Na época, ela disse que foi desconvidada e se sentiu “desmadrinhada”. Desta vez, a atriz não esteve na cerimônia porque não foi convidada. Não é segredo que desde toda essa confusão ela e Bruno pararam de se falar e romperam a amizade.

Leia mais

Fernanda já havia comentado em seu videocast Grande Surto, dizendo que não houve brigas, mas sim “pequenas diferenças” com o ator, e mudanças nas afinidades com o tempo. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod?, ela falou também sobre o sentimento de ter sido excluída, explicando que sua amizade com Bruno era forte antes da entrada de Giovanna em sua vida.

