SEM MISTÉRIO

Saiba por que Fernanda Paes Leme não foi à renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Amizade antiga ficou de lado; atriz falou sobre “pequenas diferenças”

Fernanda Varela

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:49

Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank Crédito: Reprodução

A ausência de Fernanda Paes Leme na celebração da renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, realizada no sábado (9), e a ausência gerou repercussão nas redes sociais. Enquanto o casal vivia o momento íntimo no Rio de Janeiro, Fernanda comemorava o aniversário do amigo Pedro Henrique França na Gamboa.

Fe Paes Leme, Bruno e Giovanna 1 de 7

Ela já falou diversas vezes que foi excluída do primeiro casamento do casal, em 2010. Na época, ela disse que foi desconvidada e se sentiu “desmadrinhada”. Desta vez, a atriz não esteve na cerimônia porque não foi convidada. Não é segredo que desde toda essa confusão ela e Bruno pararam de se falar e romperam a amizade.