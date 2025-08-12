Fãs enlouquecem com anúncio do novo álbum de Taylor Swift

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:53
Taylor Swift deixou os fãs enlouquecidos na noite de segunda-feira (11) com uma série de anúncios antecipando o do 12º álbum de estúdio dela. Intitulado de The Life of a Showgirl, o álbum ainda não teve data de lançamento confirmada, mas será comentado durante o próximo episódio do podcast New Heights, de Travis Kelce, namorado de Taylor, e Jason Kelce, irmão dele.
Taylor Swift
As especulações começaram logo cedo com o anúncio de um convidado surpresa no podcast dos irmãos Kelce. Fãs acharam curioso o fato do anúncio ter a cor laranja no fundo e uma silhueta do convidado que parecia muito Taylor Swift.