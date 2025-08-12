Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fãs enlouquecem com anúncio do novo álbum de Taylor Swift

Anúncio do 12º álbum de Taylor Swift foi feito no site da cantora e também em teaser do novo episódio do podcast de Travis Kelce com o irmão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:53

Taylor Swift
Taylor Swift Crédito: Reprodução

Taylor Swift deixou os fãs enlouquecidos na noite de segunda-feira (11) com uma série de anúncios antecipando o do 12º álbum de estúdio dela. Intitulado de The Life of a Showgirl, o álbum ainda não teve data de lançamento confirmada, mas será comentado durante o próximo episódio do podcast New Heights, de Travis Kelce, namorado de Taylor, e Jason Kelce, irmão dele.

Taylor Swift

Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
Taylor Swift por Divulgação
1 de 11
Taylor Swift por Divulgação

As especulações começaram logo cedo com o anúncio de um convidado surpresa no podcast dos irmãos Kelce. Fãs acharam curioso o fato do anúncio ter a cor laranja no fundo e uma silhueta do convidado que parecia muito Taylor Swift.

Leia mais

Imagem - Ex-jogador diz que se separou de atriz famosa porque ela 'não cozinhava nem limpava'

Ex-jogador diz que se separou de atriz famosa porque ela 'não cozinhava nem limpava'

Imagem - Fiuk expõe mágoa com Fábio Jr. e lembra drama da mãe: 'Imperdoável'

Fiuk expõe mágoa com Fábio Jr. e lembra drama da mãe: 'Imperdoável'

Imagem - Ex-apresentadora da TV Bahia é anunciada por emissora: 'De casa nova'

Ex-apresentadora da TV Bahia é anunciada por emissora: 'De casa nova'

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

Leia mais

Imagem - Vai fazer o Enem 2025? Veja seis possíveis temas da redação

Vai fazer o Enem 2025? Veja seis possíveis temas da redação

Imagem - Confira oito curiosidades interessantes sobre as girafas

Confira oito curiosidades interessantes sobre as girafas

Imagem - Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil