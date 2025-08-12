MÚSICA

Fãs enlouquecem com anúncio do novo álbum de Taylor Swift

Anúncio do 12º álbum de Taylor Swift foi feito no site da cantora e também em teaser do novo episódio do podcast de Travis Kelce com o irmão

Fernanda Varela

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:53

Taylor Swift Crédito: Reprodução

Taylor Swift deixou os fãs enlouquecidos na noite de segunda-feira (11) com uma série de anúncios antecipando o do 12º álbum de estúdio dela. Intitulado de The Life of a Showgirl, o álbum ainda não teve data de lançamento confirmada, mas será comentado durante o próximo episódio do podcast New Heights, de Travis Kelce, namorado de Taylor, e Jason Kelce, irmão dele.

