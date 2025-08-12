Acesse sua conta
Ex-jogador diz que se separou de atriz famosa porque ela 'não cozinhava nem limpava'

David Justice falou que tinha dúvidas que Halle Berry era a mulher certa para ser mãe de seus filhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:35

Halle Berry e David Justice
Halle Berry e David Justice Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de beisebol David Justice criou polêmica ao relembrar o fim do relacionamento com a atriz Halle Berry. A vencedora do Oscar e o ex-atleta se casaram em 1993 e concluíram o divórcio em 1997. Hoje aos 59 anos, David afirmou que, na época, achava que uma esposa precisava ser "maternal" e fazer todas as tarefas domésticas.

"Eu era jovem e só tinha tido um relacionamento de verdade. Eu simplesmente não sabia muito sobre relacionamentos", disse, durante participação no podcast All the Smoke, de Matt Barnes.

David recordou o início do romance, e falou que conheceu a atriz em maio de 1992. "Ela me pediu em casamento depois de me conhecer por cinco meses. Eu disse OK, porque não consegui dizer 'não'. Quem iria dizer 'não' naquela época? Não sei se meu coração realmente estava nisso, mas eu não queria que ela se sentisse mal e dizer 'não', sabe, ou se eu estava apenas vivendo o momento".

O ex-jogador continuou falando que, naquela época, seu principal exemplo de uma mulher casada era sua mãe. Diante disso, começou a ter dúvidas se Halle Berry era a mulher certa para ser mãe de seus filhos.

"Meu conhecimento, meu entendimento, minha sabedoria sobre relacionamentos simplesmente não eram amplos. E eu sou do interior, então eu pensava assim: uma esposa deveria cozinhar, limpar, ser tradicional, sabe? Então, eu comecei a pensar: ‘OK, se tivermos filhos, é com essa mulher que quero ter filhos e construir uma família?’", se questionou David. "Naquele momento, como um cara jovem... Ela não cozinha, não limpa, não parece muito maternal, e aí começamos a ter problemas".

Os problemas foram ficando ainda piores pela distância entre eles, causada principalmente pela carreira da atriz. "Passávamos muito tempo separados porque ela estava fazendo filmes neste país, naquele país. E, honestamente, provavelmente teríamos conseguido dar certo se eu soubesse sobre terapia. Se nós soubéssemos sobre terapia, provavelmente teríamos dado certo", falou. "Nunca tivemos nenhum problema sério desse tipo. É só que... eu era jovem e só tinha tido um relacionamento sério antes dela".

David também rebateu os rumores de que teria agredido Halle Berry durante o casamento. Ele falou que os boatos começaram quando a atriz afirmou ter perdido parte da audição após um ex-namorado bater na lateral de sua cabeça. A artista não disse o nome do ex e, por isso, parte do público associou a história a ele. O ex-jogador confessou guardar ressentimento. "Ela deixou que o mundo pensasse isso. Ela não veio a público dizer: 'não vou falar quem foi, mas não foi o David'".

Os comentários de David Justice causaram polêmica nas redes sociais, vistos como uma exposição desnecessária quase 30 anos depois. "E POR QUE ele está falando sobre isso um milhão de anos depois, enquanto está sentado ali com uma aliança de casamento", questionou uma pessoa. Ele não pode contratar alguém para cozinhar e limpar o lugar? Ele é um bebê indefeso? Ele não sabe ligar para um serviço de limpeza?", alfinetou outra.

"Halle já era uma estrela de cinema na época e você falando que não cozinhava nem limpava. Contrate uma babá! Uma governanta! Por que as mulheres têm que desistir de suas carreiras o tempo todo?", falou mais uma internauta.

David Justice é casado com Rebecca Villalobos desde 2001, com quem teve três filhos. Já Halle Berry namora o músico Van Hunt desde 2020. Ela é mãe de dois filhos, Nahla Ariela Aubry e Maceo-Robert Martinez, frutos dos relacionamentos com Gabriel Aubry e Olivier Martinez, respectivamente.

