TRIBUTO

Calcinha Preta emociona fãs com homenagem a Paulinha Abelha em 1ª DVD após a morte da cantora; confira

Com ingressos esgotados e 15 mil pessoas, banda encerra gravação do DVD 'Atemporal'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:15

Calcinha Preta faz homenagem a Paulinha Abelha Crédito: Reprodução/Instagram

No último sábado (09), a Neo Química Arena, em São Paulo, foi tomada por emoção, nostalgia e muito forró. O Calcinha Preta concluiu, em grande estilo, as gravações do DVD Atemporal, projeto iniciado há dois anos e que se tornou o primeiro grande trabalho do grupo desde a morte de Paulinha Abelha, em fevereiro de 2022.

Com todos os ingressos vendidos e um público estimado em 15 mil pessoas, o evento entrou para a história da banda. A terceira e última etapa do registro audiovisual contou com participações especiais de Unha Pintada e Raí Saia Rodada, além do reencontro com Marlus Viana e Berg, ex-integrantes que voltaram ao palco para reviver clássicos que marcaram época.

Entre os momentos mais aguardados, o Calcinha Preta apresentou 10 faixas regravadas, incluindo sucessos como 'A Gente Se Vê Lá', 'Adão e Eva', 'Se Tu Não Estás' e 'Sonho Lindo'. Canções emblemáticas como 'Manchete nos Jornais', 'Cobertor, Mágica', 'Hoje à Noite' e 'Louca Por Ti' também embalaram a noite.

O ponto mais emocionante foi a homenagem a Paulinha Abelha. Um show de drones iluminou o céu formando o rosto da cantora e o símbolo de uma abelha sobre o estádio, enquanto a banda interpretava músicas eternizadas por sua voz, como 'Louca Por Ti' e 'Paulinha'. A cena arrancou lágrimas e aplausos de todos os presentes.

A celebração ainda reuniu personalidades como LOUD Coringa e Tainá Costa, Sofia Santino, Mileide Mihaile, J. Eskine e Helton Oliveira. A apresentação foi conduzida pelo influenciador Lucas Guimarães.