Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Calcinha Preta emociona fãs com homenagem a Paulinha Abelha em 1ª DVD após a morte da cantora; confira

Com ingressos esgotados e 15 mil pessoas, banda encerra gravação do DVD 'Atemporal'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:15

Calcinha Preta faz homenagem a Paulinha Abelha
Calcinha Preta faz homenagem a Paulinha Abelha Crédito: Reprodução/Instagram

No último sábado (09), a Neo Química Arena, em São Paulo, foi tomada por emoção, nostalgia e muito forró. O Calcinha Preta concluiu, em grande estilo, as gravações do DVD Atemporal, projeto iniciado há dois anos e que se tornou o primeiro grande trabalho do grupo desde a morte de Paulinha Abelha, em fevereiro de 2022.

Com todos os ingressos vendidos e um público estimado em 15 mil pessoas, o evento entrou para a história da banda. A terceira e última etapa do registro audiovisual contou com participações especiais de Unha Pintada e Raí Saia Rodada, além do reencontro com Marlus Viana e Berg, ex-integrantes que voltaram ao palco para reviver clássicos que marcaram época.

Leia mais

Imagem - Candinho e Dita sofrem com o afastamento após armação em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (12)

Candinho e Dita sofrem com o afastamento após armação em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (12)

Imagem - Filha de Arlindo Cruz se despede e revela decisão marcante no enterro do pai: 'Nosso último dia'

Filha de Arlindo Cruz se despede e revela decisão marcante no enterro do pai: 'Nosso último dia'

Imagem - Pai em 'Êta Mundo Melhor', Sergio Guizé comenta pressão para ter filhos com Bianca Bin

Pai em 'Êta Mundo Melhor', Sergio Guizé comenta pressão para ter filhos com Bianca Bin

Entre os momentos mais aguardados, o Calcinha Preta apresentou 10 faixas regravadas, incluindo sucessos como 'A Gente Se Vê Lá', 'Adão e Eva', 'Se Tu Não Estás' e 'Sonho Lindo'. Canções emblemáticas como 'Manchete nos Jornais', 'Cobertor, Mágica', 'Hoje à Noite' e 'Louca Por Ti' também embalaram a noite.

O ponto mais emocionante foi a homenagem a Paulinha Abelha. Um show de drones iluminou o céu formando o rosto da cantora e o símbolo de uma abelha sobre o estádio, enquanto a banda interpretava músicas eternizadas por sua voz, como 'Louca Por Ti' e 'Paulinha'. A cena arrancou lágrimas e aplausos de todos os presentes.

Calcinha Preta

Calcinha Preta grava terceira etapa do DVD 'Atemporal' com 15 mil pessoas por Divulgação
Calcinha Preta faz homenagem a Paulinha Abelha por Reprodução/Instagram
Silvânia Aquino, vocalista da banda de forró Calcinha Preta por Reprodução
Calcinha Preta por Reprodução/Instagram
Plateia do show de Calcinha Preta por Marina Silva/CORREIO
Formação da Calcinha PretRaied Neto, Silvania, Paulinha Abelha e Daniel Diau por Formação da Calcinha Preta com Raied Neto, Silvania, Paulinha Abelha e Daniel Diau
Calcinha Preta anuncia Berg Rabelo, Raied Neto e Marlus Viana por DVD Calcinha Preta
Calcinha Preta por Divulgação
Calcinha Preta volta a Salvador após 20 anos para gravar novo DVD por Reprodução/Redes sociais
Silvania Aquino, vocalista da Calcinha Preta, cantou a música Hoje a Noite com Neto Araújo por Divulgação
Atualmente na Calcinha Preta, Bell Oliver já passou pela Cavaleiros do Forró e cantou no DVD o seu maior sucesso, Cadê Você, com Kally Fonseca por Divulgação
1 de 11
Calcinha Preta grava terceira etapa do DVD 'Atemporal' com 15 mil pessoas por Divulgação

A celebração ainda reuniu personalidades como LOUD Coringa e Tainá Costa, Sofia Santino, Mileide Mihaile, J. Eskine e Helton Oliveira. A apresentação foi conduzida pelo influenciador Lucas Guimarães.

O Atemporal se consolida não apenas como um álbum musical, mas como um tributo à trajetória e ao legado de uma das bandas mais queridas do Brasil.

Leia mais

Imagem - 5 sopas práticas para um jantar delicioso nos dias frios

5 sopas práticas para um jantar delicioso nos dias frios

Imagem - 5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

Imagem - Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil