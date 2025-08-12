Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio do apresentador e quem são os herdeiros

Apresentador passou na semana passada por dois transplantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:16

Faustão no comando do programa Faustão na Band
Faustão no comando do programa Faustão na Band Crédito: Faustão na Band/Reprodução

Faustão, de 75 anos, segue internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, sem atualizações de seu quadro de saúde. O apresentador foi hospitalizado com um quadro de infecção bacteriana com sepse e passou por um transplante de fígado e um retransplante de rins na semana passada. Nas redes sociais, os internautas se mostraram curiosos pelo tamanho da fortuna acumulada por Fausto Silva.

Os valores divulgados sobre o patrimônio de Faustão variam de fonte para fonte. Em 2023, Ricardo Feltrin divulgou, em sua coluna no UOL, que a fortuna girava por volta de R$ 1,1 bilhão. Se o valor for o correto, o apresentador é um dos mais ricos do Brasil.

Saiba os famosos que Faustão revelou

Flávia Alessandra foi revelada aos 15 anos no concurso “Melhor de Três” no Domingão e ganhou como prêmio seu primeiro papel nas novelas como Tânia de “Top Model” (1989) por Reprodução
Adriana Esteves conquistou o segundo lugar também no "Melhor de Três" e garantiu um papel em "Top Model". Depois, a eterna Carminha deslanchou construindo um currículo de peso por Reprodução
Filha de Regina Duarte, Gabriela Duarte ficou em terceiro lugar no mesmo concurso e começou sua carreira como atriz da Globo por Reprodução/Instagram
Nívea Stelmann foi campeã do concurso “Estrela por um dia” comandado por Fausto em 1996 e foi escolhida para estrear em produção de Wolf Maia por Reprodução Instagram
Sheilla Melo foi eleita Loira do Tchan em concurso do Domingão e substituiu Carla Pérez, ficando no grupo até 2003 por Reprodução
Antes de participar do BBB 3 ou de se tornar apresentadora, Sabrina Sato era uma das bailarinas do Domingão, isso entre 2000 e 2001 por Reprodução
Antes de ficar famoso como apresentador do Vídeo Show, Otaviano Costa atuou como repórter no domingão em 1988 por Reprodução
Samara Felippo venceu o quadro "Estrela por um Dia" e conseguiu papéis em "Malhação" e em "Anjo Mau" por Reprodução
Eleita Morena do Tchan no concurso do Domingão em 1997, Scheila Carvalho passou 8 anos no grupo.    por Reprodução
Aline Riscado passou três anos e meio no balé do Faustão e depois emplacou na publicidade e na série "Vai que Cola" por Reprodução
Antes de estrelar em novelas da Globo, Juliana Alves fez parte do time de dançarinas do programa por Reprodução
1 de 11
Flávia Alessandra foi revelada aos 15 anos no concurso “Melhor de Três” no Domingão e ganhou como prêmio seu primeiro papel nas novelas como Tânia de “Top Model” (1989) por Reprodução

Amigo de Fausto, Geraldo Luís declarou que o valor seria muito maior. "Tranquilidade só tem o Faustão com 10 bilhões. O Faustão com 10 bilhões na conta e foi trabalhar. Não sossegou! Ele tem 70 anos e 10 bilhões na conta", disse, em uma entrevista antiga.

Quando era apresentador do Domingão do Faustão, na Globo, o profissional tinha um salário estimado em R$ 5 milhões por mês. Depois de encerrar contrato com a emissora após 34 anos, ele chegou na Band em 2021 e, de acordo com a revista Veja, ganhava em torno de R$ 3 milhões por mês.

Leia mais

Imagem - Filho resgata fotos de Faustão e faz homenagem: 'Novo capítulo'

Filho resgata fotos de Faustão e faz homenagem: 'Novo capítulo'

Imagem - Ana Maria Braga manda recado emocionante a Faustão após novo transplante

Ana Maria Braga manda recado emocionante a Faustão após novo transplante

Imagem - Quem são os filhos de Faustão? Conheça os três herdeiros do apresentador

Quem são os filhos de Faustão? Conheça os três herdeiros do apresentador

Artigos de luxo

Faustão também é fã declarado de artigos de luxo, sendo conhecido por ostentar uma coleção de relógios. Entre eles, um exemplar da joalheria Jacob & Co, avaliado em US$ 580 mil (cerca de R$ 3 milhões), inspirado no Bugatti Chiron. Existem somente 18 unidades do relógio em todo o mundo.

O apresentador também já apareceu com um modelo Oak Offshore da marca Audemars Piguet, avaliado em US$ 247 mil (cerca de R$ 1,3 milhão).

Quem tem direito de divisão?

Os herdeiros legais do patrimônio de Fausto Silva são sua esposa, Luciana Cardoso, e seus três filhos: Lara Silva, fruto do primeiro casamento do apresentador, com a artista Madga Colares, e João e Rodrigo Silva, que vieram do relacionamento com Luciana.

Faustão e filhos

Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva (erq.) e Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais por Reprodução / Instagram
Faustão e filho caçula Rodrigo Silva por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução/Band
Faustão Silva e seu filho, João Silva por Reprodução/TV Globo
1 de 22
Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Fãs enlouquecem com anúncio do novo álbum de Taylor Swift

Fãs enlouquecem com anúncio do novo álbum de Taylor Swift

Imagem - Ex-jogador diz que se separou de atriz famosa porque ela 'não cozinhava nem limpava'

Ex-jogador diz que se separou de atriz famosa porque ela 'não cozinhava nem limpava'

Imagem - Fiuk expõe mágoa com Fábio Jr. e lembra drama da mãe: 'Imperdoável'

Fiuk expõe mágoa com Fábio Jr. e lembra drama da mãe: 'Imperdoável'

LEIA TAMBÉM

Vai fazer o Enem 2025? Veja seis possíveis temas da redação

5 receitas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

4 hábitos que os homens devem adotar para viver melhor

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil