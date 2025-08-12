MILIONÁRIO

Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio do apresentador e quem são os herdeiros

Apresentador passou na semana passada por dois transplantes

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:16

Faustão no comando do programa Faustão na Band Crédito: Faustão na Band/Reprodução

Faustão, de 75 anos, segue internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, sem atualizações de seu quadro de saúde. O apresentador foi hospitalizado com um quadro de infecção bacteriana com sepse e passou por um transplante de fígado e um retransplante de rins na semana passada. Nas redes sociais, os internautas se mostraram curiosos pelo tamanho da fortuna acumulada por Fausto Silva.

Os valores divulgados sobre o patrimônio de Faustão variam de fonte para fonte. Em 2023, Ricardo Feltrin divulgou, em sua coluna no UOL, que a fortuna girava por volta de R$ 1,1 bilhão. Se o valor for o correto, o apresentador é um dos mais ricos do Brasil.

Amigo de Fausto, Geraldo Luís declarou que o valor seria muito maior. "Tranquilidade só tem o Faustão com 10 bilhões. O Faustão com 10 bilhões na conta e foi trabalhar. Não sossegou! Ele tem 70 anos e 10 bilhões na conta", disse, em uma entrevista antiga.

Quando era apresentador do Domingão do Faustão, na Globo, o profissional tinha um salário estimado em R$ 5 milhões por mês. Depois de encerrar contrato com a emissora após 34 anos, ele chegou na Band em 2021 e, de acordo com a revista Veja, ganhava em torno de R$ 3 milhões por mês.

Artigos de luxo

Faustão também é fã declarado de artigos de luxo, sendo conhecido por ostentar uma coleção de relógios. Entre eles, um exemplar da joalheria Jacob & Co, avaliado em US$ 580 mil (cerca de R$ 3 milhões), inspirado no Bugatti Chiron. Existem somente 18 unidades do relógio em todo o mundo.

O apresentador também já apareceu com um modelo Oak Offshore da marca Audemars Piguet, avaliado em US$ 247 mil (cerca de R$ 1,3 milhão).

Quem tem direito de divisão?

Os herdeiros legais do patrimônio de Fausto Silva são sua esposa, Luciana Cardoso, e seus três filhos: Lara Silva, fruto do primeiro casamento do apresentador, com a artista Madga Colares, e João e Rodrigo Silva, que vieram do relacionamento com Luciana.