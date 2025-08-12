Entenda por que cantores do funk estão migrando para o gospel

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:56
Nos últimos meses, artistas consagrados do cenário do funk anunciaram mudanças significativas na carreira, trocando os palcos por uma nova caminhada na música gospel. O caso mais recente é o de Jottapê, também conhecido pela série Sintonia, da Netflix.
Jottapê
No início deste ano, durante um evento da série, o cantor fez a última apresentação antes da mudança. Ao final do show, Jottapê exibiu uma placa com uma mensagem sobre Jesus Cristo e compartilhou um testemunho com o público.