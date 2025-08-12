Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda por que cantores do funk estão migrando para o gospel

O caso mais recente é o de Jottapê, também conhecido pela série Sintonia, da Netflix

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:56

Jottapê
Jottapê Crédito: Reprodução

Nos últimos meses, artistas consagrados do cenário do funk anunciaram mudanças significativas na carreira, trocando os palcos por uma nova caminhada na música gospel. O caso mais recente é o de Jottapê, também conhecido pela série Sintonia, da Netflix.

Jottapê

Tati e Jottapê por Reprodução
Jottapê por Reprodução
Jottapê por Reprodução
Jottapê por Reprodução
1 de 4
Tati e Jottapê por Reprodução

Leia mais

Imagem - Saiba por que Fernanda Paes Leme não foi à renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Saiba por que Fernanda Paes Leme não foi à renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Imagem - Aluguel, escola e iPhone: entenda como Hytalo Santos 'comprava' menores exibidos em vídeos

Aluguel, escola e iPhone: entenda como Hytalo Santos 'comprava' menores exibidos em vídeos

Imagem - Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio do apresentador e quem são os herdeiros

Qual a fortuna de Faustão? Veja o patrimônio do apresentador e quem são os herdeiros

No início deste ano, durante um evento da série, o cantor fez a última apresentação antes da mudança. Ao final do show, Jottapê exibiu uma placa com uma mensagem sobre Jesus Cristo e compartilhou um testemunho com o público.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil