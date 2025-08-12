CHUVA DE FÉ?

Entenda por que cantores do funk estão migrando para o gospel

O caso mais recente é o de Jottapê, também conhecido pela série Sintonia, da Netflix

MetrópoIes

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:56

Jottapê Crédito: Reprodução

Nos últimos meses, artistas consagrados do cenário do funk anunciaram mudanças significativas na carreira, trocando os palcos por uma nova caminhada na música gospel. O caso mais recente é o de Jottapê, também conhecido pela série Sintonia, da Netflix.

