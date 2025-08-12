SAUDADE

Arlindinho volta aos palcos em local simbólico após morte de Arlindo Cruz: 'O show tem que continuar'

Cantor se apresentou em roda de samba

Fernanda Varela

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:22

Arlindo Cruz e Arlindinho Crédito: Reprodução

Três dias após a morte de Arlindo Cruz, Arlindinho fez sua primeira apresentação desde a perda do pai. O reencontro com o público aconteceu na madrugada desta terça-feira (12), durante uma roda de samba em um espaço que ele chamou de “nossa casinha”.

No vídeo publicado nas redes sociais, o músico se emocionou ao interpretar um sucesso do pai e escreveu na legenda:

“Uma das muitas coisas que aprendi com o meu pai foi que o show tem que continuar sempre! E o meu reencontro com o samba tinha que ser na nossa casinha. Te amo.”

O corpo de Arlindo Cruz foi velado no último sábado (9), na quadra do Império Serrano, escola onde o sambista se tornou um dos maiores nomes. Ele morreu aos 66 anos, na sexta-feira (8), após conviver desde 2017 com sequelas de um AVC hemorrágico.

Durante a despedida, cerveja e churrasco marcaram o velório, seguindo um pedido do artista. “A despedida é do jeito que ele pediu. Ele queria cerveja liberada para o povo, churrasco… Por mais difícil que fosse, não poderia deixar de fazer o que ele me pediu”, contou Arlindinho à Quem.