Arlindinho volta aos palcos em local simbólico após morte de Arlindo Cruz: 'O show tem que continuar'

Cantor se apresentou em roda de samba

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:22

Arlindo Cruz e Arlindinho
Arlindo Cruz e Arlindinho Crédito: Reprodução

Três dias após a morte de Arlindo Cruz, Arlindinho fez sua primeira apresentação desde a perda do pai. O reencontro com o público aconteceu na madrugada desta terça-feira (12), durante uma roda de samba em um espaço que ele chamou de “nossa casinha”.

No vídeo publicado nas redes sociais, o músico se emocionou ao interpretar um sucesso do pai e escreveu na legenda:

Filhos com Arlindo Cruz por Reprodução

“Uma das muitas coisas que aprendi com o meu pai foi que o show tem que continuar sempre! E o meu reencontro com o samba tinha que ser na nossa casinha. Te amo.”

