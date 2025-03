TELEVISÃO

Internautas criticam mudança em letra do hit de J. Eskine no ‘Domingão’: ‘Destruiu a música’

Cantor precisou alterar letra para se apresentar na Globo, e internautas acusam emissora de hipocrisia

A participação do cantor J. Eskine no Domingão com Huck no último domingo (9) gerou polêmica nas redes sociais. Para se apresentar na TV Globo, ele precisou modificar a letra do hit Resenha do Arrocha, substituindo trechos com palavrões por expressões mais brandas. A mudança não agradou ao público, que criticou a censura da emissora. >