FÁBIO ARRUDA

Saiba quem é Fábio Arruda, o homem que conquistou o coração de Ana Maria Braga

Discreto para o público, namorado da apresentadora do 'Mais Você' é bem famoso nos bastidores da Globo

Jornalista, Fábio tem uma trajetória consolidada na televisão, mas sempre atuou por trás das câmeras. O namorado de Ana Maria Braga tem no currículo passagem pelo departamento de esportes da TV Globo e também foi editor de imagens, mas atualmente trabalha ao lado da amada, nos bastidores do programa “Mais Você”.>

Fábio e Ana estão juntos desde março de 2022, mas o namoro só foi exposto ao público em 2023, quando ela publicou uma foto do casal com sua família numa viagem para a África do Sul. O casal é discreto e faz poucas aparições públicas.

