CONFUSÃO

Ingrid Guimarães relata constrangimento e ameaças em voo nos EUA

Atriz diz ter sido pressionada a deixar seu assento na classe Premium Economy e acusa a companhia aérea de coação e abuso moral

Ingrid afirmou que embarcou em Nova York, na última sexta-feira (7), com destino ao Brasil, quando foi informada de que deveria sair do assento que havia comprado na classe Premium Economy. “Eu já estava sentada e com o cinto afivelado quando um funcionário disse que eu teria que me mover para a classe econômica porque uma cadeira na executiva havia quebrado e alguém tomaria meu lugar”, explicou a atriz.>