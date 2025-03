VIDA E OBRA

Exposição em homenagem a Paulo Gustavo será inaugurada em março

'Rir, um ato de resistência’ tem abertura oficial no dia 29 de março no MAC de Niterói

O humorista Paulo Gustavo, morto em 2021, será o homenageado da exposição ‘Rir, um ato de resistência’, com inauguração prevista para o dia 29 de março, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói (RJ).>

A mostra pretende explorar o universo artístico e pessoal do comediante e tem curadoria de Nicolas Martin Ferreira, fotógrafo francês radicado no Brasil. As informações são da coluna Lauro Jardim, O Globo. >