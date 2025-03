POLÍTICA

Erika Hilton propõe anistia para mulheres investigadas por aborto no Brasil

Proposta foi divulgada no último sábado (08) pela deputada

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) anunciou no último sábado (08) que apresentará um conjunto de propostas legislativas voltadas para os direitos das mulheres. Entre elas, estaria a anistia para as mulheres que foram presas ou investigadas por realizar aborto no Brasil. >