SUSTO

Homem é detido após invadir trio de Daniela Mercury e proferir falas racistas

Episódio aconteceu no domingo (9)

O homem invadiu o primeiro andar do trio elétrico, onde ficam os músicos, informou a assessoria de Daniela Mercury ao UOL. O CORREIO entrou em contato com a assessoria da cantora, que ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Daniela Mercury comandou o bloco durante cinco horas no Centro de São Paulo. O ator Tiago Abravanel subiu no trio elétrico e cantou com a artista. Sucessos como Canto da Cidade, Nobre Vagabundo e Baianidade Nagô embalaram o público.