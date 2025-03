FOLIA COM CINEMA

Direto do circuito Dodô, Daniela Mercury faz homenagem a 'Ainda Estou Aqui'

Ela anunciou ao vivo vitória do Brasil no Oscar para os foliões

A cantora Daniela Mercury fez uma homenagem ao filme "Ainda Estou Aqui" direto do Circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador, na madrugada desta segunda (3). De preto, Daniela exibiu uma bandeira LGBTQIAPN+ com a foto de Fernanda Torres ao meio. Os bailarinos da artista ergueram placas que diziam “Ditadura Nunca Mais” e “Ainda Estou Aqui”.>