Fernanda Torres celebra vitória de 'Ainda Estou Aqui': 'Nós vamos sorrir'

Filme levou estatueta de melhor Filme Internacional

O Brasil fez história no Oscar deste domingo (2) com a vitória de "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme Internacional, conquistando um marco inédito para o cinema nacional. A protagonista do longa, Fernanda Torres, não escondeu sua emoção e compartilhou a alegria nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 3. >