NÃO CAIU BEM

Apresentador do Oscar é criticado por piada com 'Ainda Estou Aqui'

Pela internet, brasileiros manifestaram insatisfação

Durante o monólogo de abertura do Oscar 2025, Conan O'Brien fez uma piada com "Ainda Estou Aqui" que não caiu muito bem entre os brasileiros. Com seu humor autodepreciativo, o apresentador disse: "Ainda Estou Aqui é sobre uma mulher lidando com o desaparecimento do marido. Minha esposa disse que é o filme mais feliz do ano". A piada gerou risadas no auditório, inclusive de Fernanda Torres, mas não agradou aos fãs do filme nas redes sociais. >