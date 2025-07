DEPOIMENTO

Policial federal baiano, investigado por tentativa de golpe, diz que é 'fã' de Alexandre de Moraes

A declaração foi dada em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), que encerrou nesta segunda (28) o interrogatório de 31 réus

O policial federal baiano Wladimir Matos Soares, denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no processo de tentativa de golpe de Estado, disse nesta segunda-feira (28) que “era fã” do ministro-relator da ação penal do golpe, Alexandre de Moraes. A declaração foi dada em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), que encerrou hoje (28) o interrogatório de 31 réus nas ações penais sobre a trama golpista ocorrida no governo de Jair Bolsonaro. Os principais depoimentos foram colhidos ao longo deste mês.>