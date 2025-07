TRAVOU TUDO

Rigidez muscular e articular: entenda por que o corpo 'trava' mais no inverno

Baixas temperaturas provocam alterações fisiológicas, como a contração involuntária dos músculos e a redução da lubrificação das articulações

As baixas temperaturas, que são comuns nesta época do ano, evidenciam um problema bastante corriqueiro e frequentemente negligenciado durante o inverno: a intensificação da rigidez muscular e articular, que causa dificuldade de movimentação, gerando a sensação de músculos “duros” e articulações “travadas”, impactando diretamente na rotina de quem enfrenta a condição. >

De acordo com especialistas, a rigidez muscular é caracterizada por tensão, endurecimento e dificuldade de movimentação da musculatura. Já a rigidez articular afeta áreas como joelhos, quadris, ombros e mãos, reduzindo a amplitude dos movimentos, sobretudo pela manhã ou após longos períodos de inatividade. Ambas as condições comprometem tarefas simples, como caminhar, levantar da cama ou realizar movimentos repetitivos.>

Embora possam ocorrer em qualquer estação, é no frio que os sintomas tendem a se agravar. “A queda da temperatura provoca alterações fisiológicas que favorecem essa rigidez, comprometendo a mobilidade e intensificando a dor durante as baixas temperaturas”, aponta Fabiano Kupczik, médico ortopedista do Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba (PR).>

Segundo o especialista, as causas dessas condições são variadas. Entre as mais comuns estão doenças reumatológicas, como artrose, artrite reumatoide e lúpus, sedentarismo, lesões musculares e articulares, tensão emocional ou estresse, doenças neurológicas e o envelhecimento natural. >

As alterações fisiológicas provocadas pelo frio incluem a contração involuntária da musculatura, a redução da lubrificação das articulações e diminuição do fluxo sanguíneo para as extremidades. Esses fatores aumentam a rigidez muscular e articular, intensificam a sensação de dor e limitam os movimentos. “Além disso, no inverno as pessoas tendem a se movimentar menos, o que também contribui para o aumento da rigidez”, destaca o ortopedista. >