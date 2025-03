JUSTIÇA

Família de jovem morta processa TV Globo e Patrícia Poeta

Parentes de Vitória Regina criticam a abordagem da emissora e alegam exposição indevida durante entrevista ao vivo.

A família de Vitória Regina, jovem encontrada morta após uma semana desaparecida em Cajamar (SP), decidiu entrar com uma ação judicial contra a TV Globo e a apresentadora Patrícia Poeta. A decisão veio após a participação do pai da vítima no programa Encontro, exibido ao vivo na última sexta-feira (7), onde detalhes sobre o crime foram revelados em rede nacional. >