TELEVISÃO

Patrícia Poeta causa revolta ao revelar suspeito de crime ao pai da vítima ao vivo

Apresentadora informou pai de jovem assassinada antes da polícia, gerando revolta nas redes

Patrícia Poeta se tornou alvo de críticas nesta sexta-feira (7) após revelar, ao vivo no programa Encontro, a identidade do suposto assassino de Vitória Regina, de 17 anos, antes que a própria família recebesse a informação da polícia. A jovem foi encontrada morta em Cajamar (SP) , na última quarta-feira (5). >

Durante uma entrevista com o pai da vítima, a apresentadora decidiu compartilhar atualizações sobre o caso. Visivelmente abalado, o homem afirmou que ainda não havia sido comunicado oficialmente pelas autoridades, o que gerou um clima de tensão no programa.>

Enquanto isso, a Polícia Civil segue com as buscas pelos suspeitos. Segundo o delegado Aldo Galiano Junior, a adolescente foi brutalmente agredida antes de ser morta, e o crime pode estar relacionado a uma vingança com possível envolvimento do crime organizado.>