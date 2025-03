VIROSE?

Mari Fernandez passa mal e vai ao hospital após maratona de shows no Carnaval

Cantora enfrentou virose durante agenda intensa, mas celebrou sucesso da folia

Com uma agenda lotada no Carnaval, Mari Fernandez, de 24 anos, precisou ser atendida em um hospital após sentir dores e enjoo durante a série de apresentações. A cantora sertaneja, que cumpriu uma maratona de oito shows, compartilhou o momento com seus seguidores no Instagram. >