Censo Brasileiro dos Fetiches aponta as práticas sexuais mais populares entre os baianos; veja quais

Pesquisa é realizada pela plataforma SexLog através das pesquisas dos usuários

Monique Lobo

Publicado em 27 de junho de 2025 às 20:33

Sexo Crédito: Reprodução

O Censo Brasileiro dos Fetiches, levantamento feito pela plataforma SexLog, uma das maiores comunidades de sexo e swing do país, revelou as escolhas preferidas dos baianos entre quatro paredes. >

De acordo com a pesquisa, o sexo anal lidera com folga a lista das práticas mais buscadas pelos baianos na plataforma, com 68,9%. Em seguida, a orgia é a segunda da lista com 49,4%. >

Completam o ranking do estado as práticas cuckold - fetiche em ver o parceiro ou parceira realizando uma atividade sexual com outra pessoa - (38,7%), gang bang - sexo entre uma mulher e vários homens - (38%), e voyeurismo - pessoa que sente prazer em observar outras em momentos íntimos - (36,5%).>

De acordo com o estudo, a prática do sexo anal é a preferência na maioria das regiões do país. Mas, ainda há espaço para fetiches menos comuns como o voyeurismo.>

Confira as preferências de cada estado: >

Região Nordeste:>

Bahia: sexo anal (68,9%), orgia (49,4%), cuckold (38,7%), gang bang (38%), voyeurismo (36,5%)>

Ceará: sexo anal (70%), orgia (48,7%), cuckold (42,8%), gang bang (41,8%), voyeurismo (40,9%)>

Pernambuco: sexo anal (68,1%), orgia (47,3%), cuckold (39,6%), gang bang (37,6%), voyeurismo (37,6%)>

Maranhão: sexo anal (63,8%), orgia (48,9%), cuckold (38,7%), gang bang (37,6%), voyeurismo (34,9%)>

Paraíba: sexo anal (65,7%), orgia (50,9%), voyeurismo (42,8%), cuckold (42,3%), gang bang (40,9%)>

Rio Grande do Norte: sexo anal (66,3%), orgia (48,4%), cuckold (42,1%), gang bang (40,5%), voyeurismo (39,3%)>

Alagoas: sexo anal (65%), orgia (45,6%), cuckold (44%), voyeurismo (42,2%), gang bang (36,5%)>

Piauí: sexo anal (64,8%), orgia (47%), voyeurismo (41,5%), cuckold (40,6%), gang bang (37%)>

Sergipe: sexo anal (65,9%), orgia (47,1%), voyeurismo (43,2%), cuckold (39,8%), gang bang (39,7%)>

Região Norte:>

Pará: sexo anal (68,3%), orgia (49,9%), gang bang (35,4%), cuckold (34,7%), dupla penetração (34%)>

Amazonas: sexo anal (68,9%), orgia (45,2%), cuckold (43%), gang bang (39,7%), voyeurismo (37,7%)>

Tocantins: sexo anal (67,1%), orgia (45,4%), cuckold (38,8%), voyeurismo (36,2%), dupla penetração (35,9%)>

Rondônia: sexo anal (66,8%), orgia (48,2%), cuckold (33,4%), gang bang (33,1%), dupla penetração (31,8%)>

Amapá: sexo anal (69,9%), orgia (49,7%), voyeurismo (40,7%), gang bang (39%), cuckold (34,1%)>

Roraima: sexo anal (63,9%), orgia (53,1%), gang bang (38,2%), voyeurismo (36,4%), cuckold (35,1%)>

Acre: sexo anal (66,4%), orgia (51,1%), cuckold (40%), gang bang (40%), voyeurismo (40%)>

Região Sudeste:>

São Paulo: orgia (44,65%), cuckold (41%), voyeurismo (39%), dupla penetração (35,6%)>

Minas Gerais: orgia (49,16%), cuckold (38,2%), voyeurismo (37,7%), gang bang (37,2%)>

Rio de Janeiro: orgia (48,3%), voyeurismo (42,7%), cuckold (40%), dupla penetração (34,7%)>

Espírito Santo: orgia (51,2%), gang bang (36,5%), cuckold (35,7%), voyeurismo (35,1%)>

Região Sul:>

Paraná: sexo anal (68,25%), orgia (45,3%), cuckold (39,3%), gang bang (36,8%), dupla penetração (36,7%)>

Santa Catarina: sexo anal (66,9%), orgia (43,8%), dupla penetração (36,6%), cuckold (35,4%), voyeurismo (34,1%)>

Rio Grande do Sul: sexo anal (66,3%), orgia (45,5%), dupla penetração (35,6%), cuckold (35%), voyeurismo (35%)>

Região Centro-oeste:>

Distrito Federal: voyeurismo (46%), orgia (44,7%), cuckold (39,9%), dupla penetração (37,7%)>

Goiás: orgia (46,6%), cuckold (36,6%), voyeurismo (35,8%), dupla penetração (35,7%)>

Mato Grosso: orgia (50,3%), gang bang (34,9%), cuckold (33,2%), dupla penetração (31,4%)>