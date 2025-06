PREGÃO

Itaú leiloa imóveis comerciais em quatro estados; confira os lotes na Bahia

O banco realiza o leilão virtual no dia 22 de julho

Realizado pela Frazão Leilões, o pregão traz, na Bahia, duas salas comerciais localizadas no Parque Bela Vista, em Salvador. As salas ficam no Condomínio Torres do Iguatemi, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Uma delas tem 367,55 m², com área comum de 152,85 m², e a outra tem 332,70 m², com área comum de 138,01 m². Possuem também vagas de garagem e área privativa. O lance inicial para as duas é R$ 6,4 milhões. >