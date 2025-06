ENCALHADO

Prédio dos Correios da Pituba recebe três ofertas em último leilão mas não é vendido

As três propostas oferecidas foram abaixo do lance mínimo de R$ 109 milhões

Mesmo com uma redução de mais da metade do valor, o prédio da antiga sede dos Correios não foi vendido no último leilão que aconteceu na quinta-feira (12) passada . >

Desta vez, o imóvel recebeu três ofertas de compradores interessados, no entanto, todas elas foram abaixo do lance mínimo estipulado de R$ 109 milhões. A informação foi confirmada pela empresa pública. "Os Correios receberam 3 propostas abaixo do valor mínimo. Não houve avanços na negociação com a venda o imóvel dos Correios, localizado na Pituba, em Salvador", informou a instituição em nota.>