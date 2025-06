CRIME COM PENA DE ATÉ 3 ANOS

Mulher trans é vítima de transfobia em fórum de Salvador: ‘Você tem certeza se Deus quer que você faça essa cirurgia?’

Vítima estava no local para acompanhar processo relacionado à sua cirurgia de redesignação sexual

Uma mulher trans foi vítima de transfobia por parte de uma servidora na sede dos Juizados Especiais do Imbuí, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em Salvador. A vítima estava no local para acompanhar um processo judicial relacionado à sua cirurgia de redesignação sexual. O caso aconteceu na quinta-feira (26) e foi registrado pela vítima.>