JUSTIÇA

Telefonia é condenada a indenizar funcionária por transfobia em Salvador

Decisão foi confirmada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho

Uma telefonia que possui sede em Salvador foi condenada a indenizar em R$ 10 mil uma empregada transexual por conduta discriminatória. A empresa, segundo a denúncia, não reconhecia o nome social da funcionária e impedia que ela utilizasse o banheiro feminino. A indenização foi confirmada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST). >

A empregada disse, na ação trabalhista, que foi admitida em maio de 2021 como operadora de telemarketing e que nunca teve seu nome social respeitado pela empresa, mesmo todos sabendo que ela era uma mulher transexual. Sofrendo com os preconceitos, ela disse que chegou a procurar a direção para relatar as condutas discriminatórias. Ela foi demitida poucos dias depois. >

Em sequência, a sentença foi confirmada pelo Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região já havia condenado a empresa, que recorreu à instância superior. Ao analisar o caso, a 2ª Turma do TST considerou correta a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. Segunda a relatora do processo, ministra Maria Helena Mallmann, os fatos narrados evidenciaram violação grave aos direitos da empregada. >