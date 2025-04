UNIDADE EM SALVADOR

Funcionário processa Bompreço e vai receber R$ 4 milhões de indenização

Valor deve ser quitado até 17 de junho

A Bompreço Bahia Supermercados foi condenada a pagar R$ 4 milhões para um ex-funcionário em Salvador. O processo trabalhista foi aberto em Salvador há mais de 40 anos e encerrado na última sexta-feira (25) com um acordo entre as partes. >

O contrato de trabalho foi encerrado oficialmente na audiência, com data de desligamento fixada em 28 de fevereiro. A baixa na carteira de trabalho será realizada no sindicato da categoria. Caso a empresa não cumpra o combinado, a anotação poderá ser feita pela Secretaria da Vara. A ata da audiência também servirá como documento para liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).>