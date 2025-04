JUSTIÇA

Mulher escravizada por 44 anos na Bahia recebe indenização de R$ 500 mil

Caso foi divulgado em setembro de 2023 e chocou o país pela gravidade

A trabalhadora doméstica que viveu 44 anos em condição análoga à escravidão em Porto Seguro , no extremo sul da Bahia, recebeu os R$500 mil referentes à indenização por danos morais. A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na quarta-feira (9). >

O pagamento foi possível graças a acordo firmado com a família da patroa, pelo órgão público, e pela advogada da vítima. O valor foi obtido pelos filhos da ex-patroa com a venda da casa onde a vítima foi escravizada por 44 anos. >

O caso, divulgado em setembro de 2023, chocou o país pela gravidade e extensão da violação de direitos. A vítima, que teve a identidade preservada e é identificada com o nome fictício de Maria, chegou à casa da empregadora ainda criança, por volta dos 6 anos de idade, sem falar português e sem nenhum documento. Viveu por 44 anos em situação de total vulnerabilidade, sem acesso à educação, sem remuneração e submetida ao isolamento social.>

Após a morte da empregadora, Maria passou a viver com um dos filhos da ex-patroa, e sua história começou a ser revelada. O caso chegou ao MPT por meio de uma rede de apoio formada por uma amiga da vizinhança, uma advogada voluntária e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). >

O órgão instaurou inquérito civil e, diante de recusas em resolver a situação extrajudicialmente, ajuizou ação civil pública. Paralelamente, a advogada da vítima ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho, cobrando o pagamento das verbas trabalhistas.>

O acordo que garantiu a indenização foi assinado no final de 2024 e previa o pagamento até fevereiro de 2025, o que foi cumprido com a venda de imóveis pertencentes ao espólio da empregadora. Até a quitação do valor integral, os herdeiros mantiveram o pagamento mensal de um salário mínimo à trabalhadora. >