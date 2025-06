VEJA VÍDEO

Maya Massafera denuncia transfobia e agressão por seguranças em festival em Londres

Influenciadora relata que foi impedida de entrar em evento e agredida após ser identificada como mulher trans

"Fui agredida aqui no festival. Os seguranças disseram que aqui não é lugar para mulher trans. Estou com esses dois. Olha aqui!", declarou Maya em uma das gravações, chorando e nervosa. Em outro momento, ela confronta um dos responsáveis pela organização: "Fui agredida na sua festa e ninguém fez nada. Por quê? Por que sou trans?". Como resposta, ouviu que a culpa seria dela. "Claro! A culpa é toda minha. Eu sou uma trans que fui agredida, e a culpa é toda minha. Não é culpa deles?", rebateu com indignação.>