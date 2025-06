IMÓVEIS DE LUXO

DJ Marlboro recusa oferta de R$ 15 milhões de Neymar por mansão em Mangaratiba

Único vizinho do craque, produtor diz que valor está abaixo do esperado e revela apego emocional à propriedade

DJ Marlboro, de 61 anos, recusou uma oferta milionária feita por Neymar para comprar sua mansão no condomínio de luxo Portobello, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo o produtor musical, o craque ofereceu R$ 15 milhões pelo imóvel, mas ele não se sentiu tentado pela proposta. >

O artista explicou que Neymar chegou a sugerir uma troca por outra casa e um terreno no mesmo condomínio, mas a resposta também foi negativa. “Ainda estão estudando uma contraproposta, mas não tem dinheiro que pague, ainda mais se meus filhos não quiserem”, declarou o pai de quatro meninos: Samuel, Antônio, Felipe e Arthur.>

Marlboro relembrou que foi o primeiro morador da área, quando a região ainda era tomada pelo mato. “Na época, diziam que eu era maluco de comprar aqui. Era longe do Rio, e ninguém acreditava que daria certo”, contou. Ele revelou que pagou R$ 300 mil por 42 mil m². Atualmente, sua propriedade tem 35 mil m² e fica exatamente ao lado do terreno de Neymar.>

A mansão do jogador, conhecida nas redes sociais como “Neylândia”, impressiona pelo tamanho e pelos luxos. O local é equipado com piscinas gigantes, lagos artificiais, quadras, heliponto, pista de pouso, adega para 3 mil garrafas, boate subterrânea e outras extravagâncias.>

Em 2023, Neymar foi multado em mais de R$ 16 milhões por infrações ambientais cometidas durante as obras no terreno, especialmente pela construção do lago artificial, considerado irregular pela Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba.>