RUMORES

Esposa de Amado Batista nega crise no casamento e diz que estão 'no auge da relação'

Calita Franciele rebate rumores de separação e afirma que falas do cantor sobre “estar solteiro” fazem parte do show há décadas

A jovem reforçou que o relacionamento com o sertanejo “nunca esteve tão bom” e que os dois vivem “literalmente o auge do casamento”. Sobre as declarações de Amado no palco, ela explicou que se tratam de falas rotineiras do artista. “As palavras do Amado no show, ele faz a introdução das músicas há 50 anos. Ele sempre vem introduzindo as músicas”, disse, acrescentando que a fala “já que estou solteiro mesmo, quero namorar” é uma brincadeira recorrente.>