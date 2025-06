É O FIM?

Amado Batista é acusado ao vivo de trair esposa 51 anos mais jovem

Modelo de 23 anos teria descoberto mensagens comprometedoras; assessoria do cantor nega

Elis Freire

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:44

Amado Batista e Calita Franciele Crédito: Reprodução/Instgaram

Amado Batista, de 74 anos, foi acusado nesta quinta-feira (26) de ter traído Calita Franciele, de 23 anos , após rumores do fim do casamento. De acordo com informações reveladas por Léo Dias no "Fofocalizando", uma fonte 9 revelou que Calita teria descoberto mensagens comprometedoras entre o marido e uma amiga dela. >

A informação teria sido confirmada por alguém próximo à influenciadora. "Eles estão separados, sim. Pois, ela descobriu uma traição dele. Com uma amiga íntima dos dois", disse o comunicador ao vivo, ao ler mensagens. >

Em reação a revelação do jornalista, Cariúcha reagiu: "Fim de mundo você ser traída por Amado Batista", arrancando gargalhadas dos colegas. >

"É o fim né? Você ser traída pelo Amado Batista"



KKKKKKKKK CARIÚCHA E O CÃO #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/B669cZsZFz — Brenno (@brenno__moura) June 26, 2025

Mais cedo, Calita havia negado nas redes sociais qualquer crise no relacionamento. "Mais tarde, vou fazer um vídeo explicando a questão do meu Instagram e sobre o vídeo do Amado que está circulando, tá bom? Mas não se preocupem, já adianto pra vocês que a gente está bem", falou em referência ao vivo onde Amado diz no palco que ficou "solteiro de novo".>

As falas foram durante apresentação do cantor no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE). Ao introduzir a música "Vida de Solteiro", ele interagiu com o público insinuando a solterice. “Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo? Dizem que a vida de solteiro é melhor do que a de casado. Não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso, claro”, comentou, antes de cantar a música>