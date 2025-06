ACABOU O AMOR?

Em meio a rumores de separação, Amado Batista fala sobre amor e vida de solteiro em show

Cantor de 74 anos refletiu sobre relacionamentos durante apresentação em Aracaju e levantou suspeitas ao comentar sobre a vida a dois

Durante um show realizado nesta quarta-feira (25), na Orla da Atalaia, em Aracaju (SE), o cantor Amado Batista , de 74 anos, surpreendeu o público ao fazer declarações reflexivas sobre amor, casamento e vida de solteiro. As falas aconteceram em meio aos rumores de separação da ex-Miss Mato Grosso Calita Franciele, 51 anos mais jovem que o artista, que desativou recentemente o perfil no Instagram. >

Ao introduzir a música “Vida de Solteiro”, Amado comentou de forma sugestiva: “Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que a de casado, não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso, claro”. O cantor usava a aliança de casamento durante a apresentação, mas evitou citar diretamente a esposa.>

Em outro momento do show, ele compartilhou sua visão sobre relacionamentos: “Eu não sou de ficar, sou de namorar. Se não for por amor, eu não fico. Vocês ficam”. A fala foi recebida com entusiasmo pelo público, que reagiu aos comentários do artista sobre afeto e compromisso.>