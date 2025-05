FAMOSOS

Amado Batista defende relação com jovem de 23 anos: 'Amor não tem idade'

Cantor vive nova fase ao lado da esposa Calita Franciele, coroada Miss Universo Mato Grosso 2024

Amado Batista está apaixonado e vivendo um novo capítulo em sua vida pessoal. Aos 74 anos, o cantor oficializou em março deste ano seu casamento com Calita Franciele, de 23 anos, e garante que a diferença de idade, 51 anos, não é um problema para o casal.>

A jovem, que carrega o título de Miss Universo Mato Grosso 2024, teria encantado o artista não só pela beleza, mas também por sua personalidade. "Ela me conquistou pela humildade e caráter. Além disso, é uma mulher muito bonita. Estamos felizes", afirmou o cantor em entrevista à revista Quem.>

Com um discurso romântico e tranquilo, o intérprete de clássicos da música popular brasileira afirmou que leva sua essência para os relacionamentos. "Sempre fui do tipo que cuida bem do amor. O romantismo nunca sai de moda, e é por isso que minhas músicas tocam tanta gente", declarou.>