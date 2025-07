SAÚDE

Estudo da USP revela como descer escadas corretamente para emagrecer e fortalecer músculos

Estudo revela que descida de escadas pode ser mais eficaz que subir para saúde e condicionamento

Descer escadas pode ser mais eficaz para emagrecer e fortalecer músculos do que subir, com menos esforço e benefícios para a saúde. >

Estudo publicado no British Journal of Sports Medicine mostra que a prática, se feita 20 a 30 minutos por dia, ajuda no controle de doenças como diabetes.>