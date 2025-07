CONFIRA

Bicicleta sem rodas: invenção de youtuber surpreende

Veja como um youtuber reinventou a bicicleta usando esteiras como as de tanques de guerra

O youtuber The Q inovou e criou uma bike que se move sem rodas tradicionais. A invenção usa correias giratórias, parecidas com as de tanques de guerra, e — por mais absurdo que pareça — realmente funciona. >